Гран-при Австрии. Ферстаппен снова первый, Леклер опять второй, Шумахер вновь в топ-10

Завершилось Гран-при Австрии, прошедшее на Ред Булл Ринге в городе Шпильберг. Первым финишировал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Для нидерландца это уже седьмая победа за одиннадцать гонок сезона.

Второе место занял пилот "Феррари" Шарль Леклер, главный соперник Ферстаппена в этом сезоне. Из-за очередного поражения, монегаск отстал от Макса уже на 44 балла в Кубке пилотов. Третьим стал второй водитель "Феррари" Карлос Сайнц.

Гран-при Австрии.

1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

2. Шарль Леклер - "Феррари"

3. Карлос Сайнс - "Феррари"

4. Джордж Расселл - "Мерседес"

5. Серхио Перес - "Ред Булл"

6. Эстебан Окон - "Альпин"

7. Кевин Магнуссен - "Хаас"

8. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

9. Мик Шумахер - "Хаас"

10. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

11. Ландо Норрис - "МакЛарен"

12. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"

13. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

14. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

15. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

16. Алекс Албон - "Уильямс"

17. Юки Цунода - "Альфа Таури"

18. Николас Латифи - "Уильямс"

Не финишировали:

19. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

20. Фернандо Алонсо - "Альпин"