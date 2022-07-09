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Гран-при Австрии. Ферстаппен снова первый, Леклер опять второй, Шумахер вновь в топ-10
Хэмилтон финишировал между двумя пилотами Хаас
Фото: FIA
Завершилось Гран-при Австрии, прошедшее на Ред Булл Ринге в городе Шпильберг. Первым финишировал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Для нидерландца это уже седьмая победа за одиннадцать гонок сезона.
Второе место занял пилот "Феррари" Шарль Леклер, главный соперник Ферстаппена в этом сезоне. Из-за очередного поражения, монегаск отстал от Макса уже на 44 балла в Кубке пилотов. Третьим стал второй водитель "Феррари" Карлос Сайнц.
Гран-при Австрии.
1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
2. Шарль Леклер - "Феррари"
3. Карлос Сайнс - "Феррари"
4. Джордж Расселл - "Мерседес"
5. Серхио Перес - "Ред Булл"
6. Эстебан Окон - "Альпин"
7. Кевин Магнуссен - "Хаас"
8. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
9. Мик Шумахер - "Хаас"
10. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
11. Ландо Норрис - "МакЛарен"
12. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"
13. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
14. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
15. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
16. Алекс Албон - "Уильямс"
17. Юки Цунода - "Альфа Таури"
18. Николас Латифи - "Уильямс"
Не финишировали:
19. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
20. Фернандо Алонсо - "Альпин"
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