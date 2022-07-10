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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Австрии

Автоспорт
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Скоро гонка

Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Австрии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня 10 июля состоится гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2022 года Гран-при Австрии. Вашему вниманию стартовый протокол заезда.

Результаты первой гонки

Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Австрии - изображение 1

Гонка стартует в 16:00 по киевскому времени.

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В статье: формула-1 Гран-при Австрии
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