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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Австрии
Скоро гонка
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня 10 июля состоится гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2022 года Гран-при Австрии. Вашему вниманию стартовый протокол заезда.
Гонка стартует в 16:00 по киевскому времени.
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