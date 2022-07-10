Льюис Хэмилтон: Очень благодарен за то, что в результате аварии не попал в больницу

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал, что не понимает поведения болельщиков, радовавшихся тому, что он попал в аварию в квалификации Гран-при Австрии. Его слова цитирует autosport.com:

"Я не слышал этого во время самой аварии. То есть, в момент аварии и после нее мне нужно было многое сделать. Но слышать это уже после всего случившегося – я не могу согласиться или оправдать такое поведение, несмотря ни на какие обстоятельства.

Пилот после аварии может попасть в больницу. И вы этому радуетесь? То есть у меня просто в голове не укладывается, что люди могут так себя вести, зная, насколько опасен вид спорта Формула-1.

И я очень благодарен за то, что в результате этой аварии не попал в больницу, не получил тяжелых травм. Но нельзя радоваться чьим-то падениям, чьим-то травмам или авариям" - сказал он.