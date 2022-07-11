Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший глава Формулы-1 поддерживавший путина обвиняется в мошенничестве
Чего и следовало ожидать
фото из свободных источников
Бывшему руководителю Формулы-1 Берни Экклстоуну предъявлены обвинения в мошенничестве.
Экклстоун представил в налоговую службу Великобритании ложные данные о своих зарубежных активах, общая сумма которых превышает £ 400 млн. Саймон Йорк, глава службы расследования мошенничества, подтвердил, что Экклстоуну предъявлены обвинения в связи с сокрытием зарубежных активов. Предполагается, что экс-руководитель Формулы-1 держит активы в оффшорных счетах.
"Мы будем принимать жёсткие меры в отношении тех, кто занимается налоговым мошенничеством. Мы напоминаем людям, чтобы они воздержались от комментариев, которые каким-либо образом могут нанести ущерб разбирательству. Сейчас мы передаём дело в суд", — приводит слова Йорка The Telegraph.
Популярное сейчас
- Из-за закона об олигархах. Ахметов отказался от своих телеканалов и медиа-бизнеса
- В Одессе раздались взрывы, оккупанты выпустили по городу до семи ракет
- Уничтожена еще сотня оккупантов. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 10 июля
- Квалификация Гран-при Австрии остановлена красными флагами из-за аварии Хэмилтона
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО