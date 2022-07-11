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Бывший глава Формулы-1 поддерживавший путина обвиняется в мошенничестве

Автоспорт
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Чего и следовало ожидать

Бывший глава Формулы-1 поддерживавший путина обвиняется в мошенничестве

фото из свободных источников

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Бывшему руководителю Формулы-1 Берни Экклстоуну предъявлены обвинения в мошенничестве.

Экклстоун представил в налоговую службу Великобритании ложные данные о своих зарубежных активах, общая сумма которых превышает £ 400 млн. Саймон Йорк, глава службы расследования мошенничества, подтвердил, что Экклстоуну предъявлены обвинения в связи с сокрытием зарубежных активов. Предполагается, что экс-руководитель Формулы-1 держит активы в оффшорных счетах.

"Мы будем принимать жёсткие меры в отношении тех, кто занимается налоговым мошенничеством. Мы напоминаем людям, чтобы они воздержались от комментариев, которые каким-либо образом могут нанести ущерб разбирательству. Сейчас мы передаём дело в суд", — приводит слова Йорка The Telegraph.

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В статье: война с Россией Берни Экклстоун
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