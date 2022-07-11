Спортивный консультант Ред Булл раскритиковал Серхио Переса за аварию с Джорджем Расселом

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко раскритиковал мексиканского гонщика Серхио Переса за аварию с Джорджем Расселлом на старте Гран-при Австрии.

"Это был очень обидный сход. Ещё перед стартом мы сказали Чеко, что не стоит пытаться обогнать снаружи в этом повороте, потому что там невозможно проскочить. Это был ненужный манёвр. Мы видели подобное раньше. Это не работает. После этого его машина была повреждена и продолжать гонку не имело смысла. Было повреждено днище. Он мог финишировать с отставанием в пару кругов, так что не было никакого смысла продолжать гонку. Проще было сэкономить пробег для силовой установки", — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

Напомним, победу в Гран-при Австрии одержал пилот "Феррари" Шарль Леклер.