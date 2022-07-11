Названо имя пилота, который может заменить Даниэля Риккардо

Американский гонщик IndyCar Колтон Херта проведёт частные тесты машины "Макларена" 2021 года на трассе в Портимане.

Как сообщает BBC, таким образом "Макларен" хочет оценить перспективы возможного перехода Херты в Формулу-1 на место Даниэля Риккардо в 2024 году. Однако, по информации источника, в список потенциальных кандидатов на замену Риккардо входят пилот "Уильямса" Александер Албон и гонщик "Астон Мартин" Себастьян Феттель, причём в их случае речь идёт о возможной замене Даниэля уже в следующем сезоне.

"Мы хотим дать Колтону возможность сесть за руль нашей машины Формулы-1, чтобы понять, на что он способен с таким автомобилем. У Колтона будет два дня, после чего мы дадим шанс одному или двум нашим тест-пилотам, чтобы у них тоже были свежие впечатления о нашей машине на трассе.

Колтон — большой талант в IndyCar. Интересно посмотреть, как он адаптируется в машине Формулы-1. Эта программа тестов предоставит ему ценный опыт и покажет преимущества расширения ранних тестов машины для того, чтобы обозначить список перспективных пилотов на будущее", — приводит слова Андреаса Зайдля Autosport.