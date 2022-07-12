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Льюис Хэмилтон: Я чувствую, что победа становится всё ближе

Автоспорт
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Пилот показал неплохой результат

Льюис Хэмилтон: Я чувствую, что победа становится всё ближе

Фото: F1 Track Talk

Новина українською

Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, где отдал должное команде за её действия по улучшению болида. На Гран-при Австрии Хэмилтон показал третий результат.

"Результат стал возможен благодаря долгим часам, которые моя команда потратила, чтобы привести машину в боевую форму. Это была трудная задача. Было внесено несколько хороших улучшений, и мы определённо будем продолжать добавлять новые. Я чувствую, что победа становится всё ближе", — написал Хэмилтон.

Следующий этап, Гран-при Франции, состоится с 22 по 24 июля.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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