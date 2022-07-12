Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководитель Астон Мартин высказался по поводу ухода Себастьяна Феттеля с брифинга
Пилота простили
Фото: Planet F1
Руководитель "Астон Мартин" Майк Крак высказался о решении пилота Себастьяна Феттеля покинуть брифинг пилотов перед Гран-при Австрии.
"Мы кратко обсудили это. Есть правила, и пилоты должны присутствовать на собрании. С этим уже разобрались, так что всё в порядке. У Себастьяна, конечно, было своё мнение, и он мог его высказать. Психическое состояние Феттеля? Себастьян — профессионал, и его нелегко выбить с трассы. Подобные вещи случаются. Я за него не волнуюсь", — приводит слова Крака PlanetF1.
Напомним, Феттель покинул брифинг без разрешения, что запрещено спортивным кодексом Международной автомобильной федерации.
Популярное сейчас
- Ярославский сдаст образец ДНК и согласился на допрос - ФОТО
- Барселона: долг более миллиарда, в целях Левандовский и Рафинья. Как это возможно?
- ЛЧ. Три высокорейтинговых команды могут вылететь и в перспективе понизить корзину Зари в Лиге конференций
- Гран-при Австрии. Леклер победил впервые за восемь гонок. Он снова второй в Кубке пилотов
- Модель и актриса, которая присоединилась к рядам ВСУ, погибла во время обстрела Харькова
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО