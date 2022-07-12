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Руководитель Астон Мартин высказался по поводу ухода Себастьяна Феттеля с брифинга

Автоспорт
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Пилота простили

Руководитель Астон Мартин высказался по поводу ухода Себастьяна Феттеля с брифинга

Фото: Planet F1

Новина українською

Руководитель "Астон Мартин" Майк Крак высказался о решении пилота Себастьяна Феттеля покинуть брифинг пилотов перед Гран-при Австрии.

"Мы кратко обсудили это. Есть правила, и пилоты должны присутствовать на собрании. С этим уже разобрались, так что всё в порядке. У Себастьяна, конечно, было своё мнение, и он мог его высказать. Психическое состояние Феттеля? Себастьян — профессионал, и его нелегко выбить с трассы. Подобные вещи случаются. Я за него не волнуюсь", — приводит слова Крака PlanetF1.

Напомним, Феттель покинул брифинг без разрешения, что запрещено спортивным кодексом Международной автомобильной федерации.

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В статье: Себастьян Феттель
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