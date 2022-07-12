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Хонда готова вернуться в Формулу-1

Автоспорт
(1 голосов)

Команда намерена снова хочет попробовать свои силы

Хонда готова вернуться в Формулу-1

Новина українською

"Хонда" не станет закрывать дверь для возвращения в Формулу-1 в 2026 году, поскольку постоянно следит за планами "Королевских гонок" в отношении экологических инициатив этого спорта. Об этом рассказал исполнительный директор по коммуникациям "Хонды" Кодзи Ватанабе.

"Формула-1 — высшая ступень автоспорта, поэтому мы всегда следим за тем, что происходит в мире Формулы-1. Конечно, мы только что закончили и завершили нашу деятельность, поэтому в компании ничего не обсуждалось по поводу сезона-2026. Пока никаких планов. Но дверь не закрыта. Насколько я понимаю, Формула-1 обсуждает правила на 2026 год и определённо движется в сторону углеродной нейтральности. Это то же направление, по которому следуем и мы. Вероятно, это хорошая возможность изучить эту технологию. Так что двери не закрыты.

Я не могу назвать точные временные рамки. Но если мы задумаемся о возвращении в Формулу-1 в 2026 году, вероятно, нам нужно принять решение в течение 1-1,5 лет", — приводит слова Ватанабе Motorsport.

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В статье: Хонда
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