  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Ред Булл рассказали об обновлениях, которые готовят на Гран-при Франции
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Ред Булл рассказали об обновлениях, которые готовят на Гран-при Франции

Автоспорт
(1 голосов)

Ждем в деле

В Ред Булл рассказали об обновлениях, которые готовят на Гран-при Франции

https://the-race.com

Новина українською

Команда Формулы-1 "Ред Булл" подготовит обновлённое днище к следующему этапу сезона, Гран-при Франции, а после внесёт дополнительные изменения в боковые понтоны — это случится на домашней гонке пилота Макса Ферстаппена в Нидерландах. Об этом информирует издание Racingnews365.

При этом в гоночном коллективе будут вносить некоторые дополнения и во время Гран-при, которые в календаре располагаются между этапами во Франции и Нидерландах.

Гран-при Франции состоится с 22 по 24 июля. Этап в Нидерландах состоится в начале сентября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде