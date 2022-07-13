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В Ред Булл рассказали об обновлениях, которые готовят на Гран-при Франции
Ждем в деле
https://the-race.com
Команда Формулы-1 "Ред Булл" подготовит обновлённое днище к следующему этапу сезона, Гран-при Франции, а после внесёт дополнительные изменения в боковые понтоны — это случится на домашней гонке пилота Макса Ферстаппена в Нидерландах. Об этом информирует издание Racingnews365.
При этом в гоночном коллективе будут вносить некоторые дополнения и во время Гран-при, которые в календаре располагаются между этапами во Франции и Нидерландах.
Гран-при Франции состоится с 22 по 24 июля. Этап в Нидерландах состоится в начале сентября.
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