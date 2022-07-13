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Майкл Маси прокомментировал свой уход из ФИА

Автоспорт
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Он хочет больше времени посвятить семьи

Майкл Маси прокомментировал свой уход из ФИА

Фото: f1news.ru

Новина українською

Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси выступил с первым заявлением после ухода из Международной автомобильной федерации (ФИА). Недавно стало известно, что австралиец покинул руководящий орган организации, приняв решение вернуться на родину.

"Для меня было удовольствием и честью представлять ФИА в качестве спортивного директора гонок одноместных машин, директора гонок Формулы-1 и делегата по безопасности после скоропостижной смерти Чарли Уайтинга в Мельбурне в 2019 году. Я решил покинуть организацию и переехать обратно в Австралию, чтобы быть ближе к семье и друзьям.

Я горжусь тем, что много лет работал в партнёрстве с различными клубами-членами ФИА, сотрудниками F1 Group, участниками соревнований, промоутерами этапов и операторами автодромов, а также моими коллегами и командой ФИА. Я всегда буду дорожить этими отношениями и дружбой, которые у меня сложились на протяжении моего путешествия", — приводит слова Маси Speedcafe.

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