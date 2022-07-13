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Карлос Сайнс будет стартовать последним на Гран-при Франции
Пилоту заменят двигатель
Фото: twitter.com/F1
Испанское издание Marca сообщает о том, что пилот "Феррари" Карлос Сайнс будет вынужден использовать четвёртый двигатель на Гран-при Франции, что означает, что ему придётся стартовать с последнего места в гонке.
Как сообщает источник, у "Феррари" пока нет улучшенной спецификации силовой установки, и ожидается, что готова она будет только в промежутке между гонками в Спа и Монце – во время летнего перерыва. Остальные двигатели команды слишком изношены, чтобы их можно было использовать в гонках.
Напомним, во время Гран-при Австрии Сайнс был вынужден сойти.
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