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Карлос Сайнс будет стартовать последним на Гран-при Франции

Автоспорт
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Пилоту заменят двигатель

Карлос Сайнс будет стартовать последним на Гран-при Франции

Фото: twitter.com/F1

Новина українською

Испанское издание Marca сообщает о том, что пилот "Феррари" Карлос Сайнс будет вынужден использовать четвёртый двигатель на Гран-при Франции, что означает, что ему придётся стартовать с последнего места в гонке.

Как сообщает источник, у "Феррари" пока нет улучшенной спецификации силовой установки, и ожидается, что готова она будет только в промежутке между гонками в Спа и Монце – во время летнего перерыва. Остальные двигатели команды слишком изношены, чтобы их можно было использовать в гонках.

Напомним, во время Гран-при Австрии Сайнс был вынужден сойти.

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В статье: Карлос Сайнс
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