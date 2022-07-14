Мерседес мог пропустить Гран-при Австрии

Технический директор "Мерседеса" Майк Эллиот сообщил, что немецкая команда рисковала не выйти на Гран-при Австрии, если бы допустила новые повреждения болида в спринте.

Напомним, во время квалификации Хэмилтон и Расселл разбили свои болиды и инженеры "Мерседеса" использовали все запасные детали, которые были.

"Когда в аварию попадают сразу две машины, ты понимаешь, что уикенд будет сложным. Обе машины были сильно повреждены — оба днища, оба задних антикрыла, повреждения подвески. Нам пришлось практически с нуля собрать болид Хэмилтона. Одно днище у нас было, а второе собирали из деталей от повреждённых. При этом нужно заново подбирать настройки.

Учитывая тяжесть повреждений, была сложная ситуация. Если были бы новые повреждения в спринте, то рисковали не выйти на гонку", — цитирует Эллиота Autosport.