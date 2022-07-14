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Доминик Тим выиграл второй матч после серии поражений
Австриец пробился в четвертьфинал
Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Бостаде (Швеция). В матче 1/4 финала он обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута.
Доминик Тим - Роберто Баутиста-Агут 7:6 (7:5), 3:6, 6:4
Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут. 339-я ракетка мира Тим сделал три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Его соперник, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником Тима станет победитель матча Себастьян Баэс (Аргентина) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
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