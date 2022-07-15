Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрёл 17% акций Астон Мартин

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) стал владельцем 17% акций компании "Астон Мартин", сообщает Grandprix247.

На данный момент у фонда второй по величине пакет акций. Больше только у Лоуренса Стролла, который владеет 18,3% акций, у "Мерседес" — 9,7%. Благодаря поступлениям от продажи акций и за счёт инвестиций других акционеров "Астон Мартин" удалось привлечь $ 773 млн инвестиций. Половина этой суммы пойдёт на погашение долга, который на данный момент составляет уже £ 957 млн. Оставшаяся часть предназначена для увеличения капитала.

PIF также владеет компанией Aramco. Суверенный фонд Саудовской Аравии получит права на два места в совете директоров компании.

Стоит отметить, что в этом году акции "Астон Мартин" упали на 73%.