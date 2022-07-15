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ФИА введет более строгие требования к болидам, чтобы избавиться от дельфинирования

Автоспорт
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Гонщики неоднократно жаловались на дельфинирование

ФИА введет более строгие требования к болидам, чтобы избавиться от дельфинирования

фото - F1

Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) планирует ввести более строгие меры в вопросе раскачки автомобилей Формулы-1 в 2023 году. Такое решение было принято после заседания Технического консультативного комитета.

В ФИА полагают, что эффект дельфинирования лишь ухудшится в следующем сезоне. В организации отметили, что проблема дельфинирования уменьшилась в последних гонках.

Что касается шагов, которые будут предприняты к 2023 году, то они будут включать следующие моменты: поднятие краёв днища на 25 мм; поднятие входного отверстия диффузора; введение более строгих тестов на боковые отклонения днища; применение более точного датчика для количественной оценки аэродинамических колебаний.

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В статье: ФИА
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