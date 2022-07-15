  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феррари не будет снижать мощность двигателя, чтобы прибавить в надежности
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феррари не будет снижать мощность двигателя, чтобы прибавить в надежности

Автоспорт
(1 голосов)

Команда будет рисковать всем

Феррари не будет снижать мощность двигателя, чтобы прибавить в надежности

Фото: Autosport

Новина українською

Немецкий журналист и инсайдер Михаэль Шмидт считает, что "Феррари" не станет снижать мощность двигателя на машинах в угоду надёжности.

"Они не будут снижать мощность двигателя. Им нужно ехать в полную силу, так что придётся рисковать всем. Думаю, они выбрали ту же стратегию, что и "Мерседес" в прошлом году.

Пока нет ощущения, что "Феррари" нашла решение проблемы с двигателем. Даже если у них есть идея, то нужно время, чтобы внедрить её в силовые установки. Я уверен, что Сайнс получит новый двигатель во Франции, но у нынешней спецификации есть проблема, которая будет преследовать их до этапа в Бельгии", — написал Михаэль Шмидт в своей колонке на Auto Motor und Sport.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Феррари
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде