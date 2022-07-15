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Феррари не будет снижать мощность двигателя, чтобы прибавить в надежности
Команда будет рисковать всем
Фото: Autosport
Немецкий журналист и инсайдер Михаэль Шмидт считает, что "Феррари" не станет снижать мощность двигателя на машинах в угоду надёжности.
"Они не будут снижать мощность двигателя. Им нужно ехать в полную силу, так что придётся рисковать всем. Думаю, они выбрали ту же стратегию, что и "Мерседес" в прошлом году.
Пока нет ощущения, что "Феррари" нашла решение проблемы с двигателем. Даже если у них есть идея, то нужно время, чтобы внедрить её в силовые установки. Я уверен, что Сайнс получит новый двигатель во Франции, но у нынешней спецификации есть проблема, которая будет преследовать их до этапа в Бельгии", — написал Михаэль Шмидт в своей колонке на Auto Motor und Sport.
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