Феррари не будет снижать мощность двигателя, чтобы прибавить в надежности

Немецкий журналист и инсайдер Михаэль Шмидт считает, что "Феррари" не станет снижать мощность двигателя на машинах в угоду надёжности.

"Они не будут снижать мощность двигателя. Им нужно ехать в полную силу, так что придётся рисковать всем. Думаю, они выбрали ту же стратегию, что и "Мерседес" в прошлом году.

Пока нет ощущения, что "Феррари" нашла решение проблемы с двигателем. Даже если у них есть идея, то нужно время, чтобы внедрить её в силовые установки. Я уверен, что Сайнс получит новый двигатель во Франции, но у нынешней спецификации есть проблема, которая будет преследовать их до этапа в Бельгии", — написал Михаэль Шмидт в своей колонке на Auto Motor und Sport.