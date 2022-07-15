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Руководитель Ред Булл: Мерседес покажет скорость на Гран-при Франции
Команда приближается к оптимальным кондициям
Фото: Motorsport.com
Руководитель команды Формулы-1 "Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что "Мерседес» будет представлять серьёзную угрозу в борьбе за победу на Гран-при Франции.
"Думаю, "Мерседес» покажет скорость на Гран-при Франции. У них были вспышки, команда находится близко к лидерам. Последние две гонки вышли хорошими для них, у них не было признаков дельфинирования, так что они возвращаются в игру.
Думаю, они будут претендовать на победу в будущем. Команда стабильно зарабатывает очки. Не знаю, насколько они отстают в обоих зачётах, но иногда очень хорошо, когда за победы сражается больше машин. Иногда это больше минус. Но для болельщиков это здорово – шесть болидов, которые борются за победы", — приводит слова Хорнера Motorsport.
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