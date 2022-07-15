  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Руководитель Ред Булл: Мерседес покажет скорость на Гран-при Франции
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руководитель Ред Булл: Мерседес покажет скорость на Гран-при Франции

Автоспорт
(1 голосов)

Команда приближается к оптимальным кондициям

Руководитель Ред Булл: Мерседес покажет скорость на Гран-при Франции

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Руководитель команды Формулы-1 "Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что "Мерседес» будет представлять серьёзную угрозу в борьбе за победу на Гран-при Франции.

"Думаю, "Мерседес» покажет скорость на Гран-при Франции. У них были вспышки, команда находится близко к лидерам. Последние две гонки вышли хорошими для них, у них не было признаков дельфинирования, так что они возвращаются в игру.

Думаю, они будут претендовать на победу в будущем. Команда стабильно зарабатывает очки. Не знаю, насколько они отстают в обоих зачётах, но иногда очень хорошо, когда за победы сражается больше машин. Иногда это больше минус. Но для болельщиков это здорово – шесть болидов, которые борются за победы", — приводит слова Хорнера Motorsport.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес Ред Булл Кристиан Хорнер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде