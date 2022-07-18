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Хэмилтон: Я не хочу, чтобы мои дети были гонщиками

Автоспорт
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Льюис хочет видеть своих детей в другой сфере деятельности

Хэмилтон: Я не хочу, чтобы мои дети были гонщиками

Фото: F1

Новина українською

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что не хочет, чтобы его дети занимались автоспортом.

"Надеюсь, что мои дети, когда они у меня появятся, не захотят быть гонщиками. Посмотрите, насколько непросто приходится детям бывших гонщиков — Максу Ферстаппену, Мику Шумахеру. Отношение публики к ним отличается от отношения к другим гонщикам.

Я не хочу, чтобы мои дети оказывались под прессингом и находились под столь пристальным вниманием. Кто-то вообще может сказать, что гонщик оказался в нашем спорте только из-за того, что у него фамилия Сенна или что-то в этом роде.

Пусть лучше они станут теннисистами или музыкантами. Но я не буду ограничивать их в выборе, пусть выбирают сами", — приводит слова Хэмилтона Channel4.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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