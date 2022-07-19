  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Латифи получит первые обновления в сезоне
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Латифи получит первые обновления в сезоне

Автоспорт
(1 голосов)

Посмотрим на результат

Латифи получит первые обновления в сезоне

Новина українською

Глава отдела разработки болида "Уильямса" Дэйв Робсон рассказал, что пилот команды Николас Латифи получит обновления.

"Внедрив несколько новых деталей в машину Албона в последних двух гонках, мы теперь находимся в положении, когда оба наших болида могут работать с обновлениями. Хотя погода в Сильверстоуне и формат спринта в Австрии не были идеальными для тестирования, мы получили достаточно обнадёживающих отзывов, чтобы быть уверенными, что сделали шаг вперёд.

Поскольку в эти выходные погода, вероятно, будет тёплой, сухой и стабильной, мы постараемся использовать пятничные заезды, чтобы ввести Ники в курс дела с этими новыми деталями, а также постараемся наилучшим образом использовать производительность нового пакета", — сказал Робсон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде