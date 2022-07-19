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Латифи получит первые обновления в сезоне
Посмотрим на результат
Глава отдела разработки болида "Уильямса" Дэйв Робсон рассказал, что пилот команды Николас Латифи получит обновления.
"Внедрив несколько новых деталей в машину Албона в последних двух гонках, мы теперь находимся в положении, когда оба наших болида могут работать с обновлениями. Хотя погода в Сильверстоуне и формат спринта в Австрии не были идеальными для тестирования, мы получили достаточно обнадёживающих отзывов, чтобы быть уверенными, что сделали шаг вперёд.
Поскольку в эти выходные погода, вероятно, будет тёплой, сухой и стабильной, мы постараемся использовать пятничные заезды, чтобы ввести Ники в курс дела с этими новыми деталями, а также постараемся наилучшим образом использовать производительность нового пакета", — сказал Робсон.
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