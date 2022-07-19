Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полиция нашла преступников укравших часы Шарля Леклера
Пока имена воров не называются
Фото: Getty Images
Полиция установила имена преступников, которые украли у пилота команды "Феррари" Шарля Леклера дорогие часы. Об этом информирует издание Il Mattino.
Леклера обокрали, когда он фотографировался с болельщиками во время прогулки перед Гран-при Эмилии-Романьи. Сообщается, что воры с самого начала столкнулись с трудностями — часы Шарля просто никто не хотел покупать, отказывались даже "постоянные клиенты". Дело в том, что на них было выгравировано имя владельца, что отпугивало многих потенциальных покупателей.
В итоге злоумышленники сбыли часы по заниженной цене испанскому бизнесмену. Пока имена преступников полиция не называет, известно лишь, что это три неаполитанца.
Популярное сейчас
- Реал отправился в турне в США - с командой Лунин и защитник Шахтера
- Глава Энергодара: На ЗАЭС произошло событие, из-за которого рашистов физически стало меньше
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Руководитель Ред Булл: Мерседес покажет скорость на Гран-при Франции
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
- Одна из самых известных футбольных пар расходится. Тотти и его жена подают на развод. ФОТО
Новости по теме
- 19:14 Весь спорт Спортивный консультант Ред Булл раскритиковал Серхио Переса за аварию с Джорджем Расселом
- 18:25 Весь спорт Гран-при Австрии. Леклер победил впервые за восемь гонок. Он снова второй в Кубке пилотов
- 19:24 Весь спорт Гран-при Австрии. Ферстаппен снова первый, Леклер опять второй, Шумахер вновь в топ-10