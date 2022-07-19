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Полиция нашла преступников укравших часы Шарля Леклера

Автоспорт
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Пока имена воров не называются

Полиция нашла преступников укравших часы Шарля Леклера

Фото: Getty Images

Новина українською

Полиция установила имена преступников, которые украли у пилота команды "Феррари" Шарля Леклера дорогие часы. Об этом информирует издание Il Mattino.

Леклера обокрали, когда он фотографировался с болельщиками во время прогулки перед Гран-при Эмилии-Романьи. Сообщается, что воры с самого начала столкнулись с трудностями — часы Шарля просто никто не хотел покупать, отказывались даже "постоянные клиенты". Дело в том, что на них было выгравировано имя владельца, что отпугивало многих потенциальных покупателей.

В итоге злоумышленники сбыли часы по заниженной цене испанскому бизнесмену. Пока имена преступников полиция не называет, известно лишь, что это три неаполитанца.

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В статье: Феррари Шарль Леклер
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