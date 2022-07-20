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Роберт Кубица заменит Валттери Боттаса в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Франции
Резервный пилот испытает свои силы
фото - formula1.com
Резервный пилот "Альфа Ромео" Роберт Кубица проведёт первую сессию свободных заездов перед Гран-при Франции.
Он заменит финского пилота Валттери Боттаса. Об этом команда сообщила в своих социальных сетях.
Ранее Роберт заменил Гуаньюя Чжоу в практике в Барселоне.
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