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Феттель на Гран-при Франции проведет демонстрационные заезды на Астон Мартин 1922 года

Автоспорт
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Прошло ровно 100 лет

Феттель на Гран-при Франции проведет демонстрационные заезды на Астон Мартин 1922 года

фото - f1-world.ru

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Четырёхкратный чемпион мира пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель проведёт демонстрационные заезды на машине 1922 года перед Гран-при Франции, сообщает официальный сайт команды.

Машина 1922 года с индексом ТТ1 стала первым автомобилем "Астон Мартин", принявшим участие в Гран-при. Это произошло во французском Страсбурге 15 июля 1922 года.

В той гонке за рулём машин "Астон Мартин" выступили британские пилоты Клайв Гэллоп и Луис Зборовски. Обоим гонщикам не удалось добраться до финиша, а победу в том Гран-при одержал итальянский гонщик Фелице Наваррор за рулём "Фиата-804".

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В статье: Себастьян Феттель
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