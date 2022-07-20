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Феттель на Гран-при Франции проведет демонстрационные заезды на Астон Мартин 1922 года
Прошло ровно 100 лет
фото - f1-world.ru
Четырёхкратный чемпион мира пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель проведёт демонстрационные заезды на машине 1922 года перед Гран-при Франции, сообщает официальный сайт команды.
Машина 1922 года с индексом ТТ1 стала первым автомобилем "Астон Мартин", принявшим участие в Гран-при. Это произошло во французском Страсбурге 15 июля 1922 года.
В той гонке за рулём машин "Астон Мартин" выступили британские пилоты Клайв Гэллоп и Луис Зборовски. Обоим гонщикам не удалось добраться до финиша, а победу в том Гран-при одержал итальянский гонщик Фелице Наваррор за рулём "Фиата-804".
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