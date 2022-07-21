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ФИА отклонила предложение увеличить количество спринтерских гонок до шести

Автоспорт
Обновлено
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Останется три

ФИА отклонила предложение увеличить количество спринтерских гонок до шести

фото - F1

Новина українською

Календарь Формулы-1 на 2023 год будет включать три спринтерские гонки, подтвердила ФИА.

Предложение Формулы-1 увеличить количество спринтерских гонок с трех до шести не было одобрено ФИА в начале этого года.

Руководящий орган спорта выпустил первый свод правил на предстоящий сезон. В них говорится, что «спринтерская сессия будет проводиться не более чем на трёх соревнованиях". Формат субботних гонок не изменился по сравнению с теми, которые проходят в рамках чемпионата в этом году.

Формула-1 ввела формат спринта на трех соревнованиях в прошлом году. Однако попытки увеличить количество спринтерских гонок неоднократно срывались.

Правила следующего года ещё могут быть изменены, если это будет одобрено подавляющим большинством комиссии Формулы-1. Для этого необходимо 28 из 30 голосов, которые распределяются между 10 командами (по одному голосу) и представителями ФИА и руководства Формулы-1 (по 10 голосов)

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В статье: формула-1
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