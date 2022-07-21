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Михаэль Шумахер удостоен государственной премии
Он сделал большой вклад для региона
Фото: Getty Images
Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер удостоен государственной премии земли Северный Рейн-Вестфалия, уроженцем которой он и является.
Данная премия является высшей наградой региона, к которой может быть представлен гражданский человек. Присуждается она, как правило, тем, кто внёс вклад в деятельность региона. Шумахер награждён за выдающиеся спортивные достижения и работу на благо общества. На самой церемонии присутствовали жена Михаэля Коринна и его дочь Джина-Мария. Бывший руководитель "Феррари" Жан Тодт выступил с торжественной речью.
В предыдущие два года награда не вручалась в связи с пандемией коронавируса.
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