Шарль Леклер показал лучший результат по итогам первой свободной практики Гран-при Франции

В Ле-Кастелле завершилась первая свободная практика Гран-при Франции Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот команды "Феррари" Шарль Леклер. Второй результат продемонстрировал Макс Ферстеппен, представляющий "Ред Булл". Третьим стал ещё один пилот "Феррари" Карлос Сайнс.

Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в заезде не участвовал. Вместо него, в рамках запланированной программы для молодых пилотов, выступил чемпион Формулы-E Ник де Врис. Он стал девятым.

Формула-1. Гран-при Фрацнии. Первая свободная практика:

1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.33,930 (22 круга)

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,091

3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,338

4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,951

5. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,049

6. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,244

7. Ландо Норрис ("Макларен") +1,302

8. Александер Албон ("Уильямс") +1,484

9. Ник де Врис ("Мерседес") +1,496

10. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,730

11. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,746

12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,880

13. Эстебан Окон ("Альпин") +1,898

14. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1,921

15. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,945

16. Мик Шумахер ("Хаас") +2,092

17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,174

18. Юки Цунода ("Альфа Таури") +2,197

19. Роберт Кубица ("Альфа Ромео") +2,402

20. Николас Латифи ("Уильямс") +3,113