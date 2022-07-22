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Шарль Леклер показал лучший результат по итогам первой свободной практики Гран-при Франции
Хэмилтон не участвовал в гонке
Фото: Getty Images
В Ле-Кастелле завершилась первая свободная практика Гран-при Франции Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот команды "Феррари" Шарль Леклер. Второй результат продемонстрировал Макс Ферстеппен, представляющий "Ред Булл". Третьим стал ещё один пилот "Феррари" Карлос Сайнс.
Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в заезде не участвовал. Вместо него, в рамках запланированной программы для молодых пилотов, выступил чемпион Формулы-E Ник де Врис. Он стал девятым.
Формула-1. Гран-при Фрацнии. Первая свободная практика:
1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.33,930 (22 круга)
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,091
3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,338
4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,951
5. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,049
6. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,244
7. Ландо Норрис ("Макларен") +1,302
8. Александер Албон ("Уильямс") +1,484
9. Ник де Врис ("Мерседес") +1,496
10. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,730
11. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,746
12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,880
13. Эстебан Окон ("Альпин") +1,898
14. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1,921
15. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,945
16. Мик Шумахер ("Хаас") +2,092
17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,174
18. Юки Цунода ("Альфа Таури") +2,197
19. Роберт Кубица ("Альфа Ромео") +2,402
20. Николас Латифи ("Уильямс") +3,113
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