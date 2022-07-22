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Ряд команд Формулы-1 выразили недовольство требуемыми изменениями в болидах от ФИА

Автоспорт
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В этом списке не оказалось Мерседеса

Ряд команд Формулы-1 выразили недовольство требуемыми изменениями в болидах от ФИА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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ФИА из соображений безопасности и для того, чтобы минимизировать эффект дельфинирования, запланировала ряд изменений, большая часть которых затрагивает изменения днища болидов.

Края днища требуют поднять на 25 миллиметров, поднять выше горловину диффузора, использовать более точный датчик для измерения эффекта дельфинирования.

По информации Motorsport шесть команд Формулы-1 протестуют против изменений в техническом регламенте, которые должны вступить в силу с 2023 года. Среди них "Феррари", "Ред Булл", "Альфа Таури", "Альфа Ромео", "Хаас" и "Уильямс". Эти команды готовы оспорить изменения, так как сомневаются, что они продиктованы исключительно вопросами безопасности.

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В статье: ФИА
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