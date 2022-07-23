Квалификация Гран-при Франции. Леклер – первый, Ферстаппен – второй, Шумахер – девятнадцатый

Завершилась квалификация предстоящего Гран-при Франции, которое пройдет на автодроме Поля Рикара в Ле-Кастелле. Лучшее время на треке показал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Для монегаска эта поул-позиция стала уже седьмой в текущем сезоне.

Второе место занял пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Третий – его партнер по команде Серхио Перес. Второй пилот "Феррари" же, Карлос Сайнц, не показал времени и начнет гонку с последней позиции на треке. Он заменил мотор в болиде и был оштрафован Формулой-1.

Квалификация Гран-при Франции

1. Шарль Леклер - "Феррари"

2. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

3. Серхио Перес - "Ред Булл"

4. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

5. Ландо Норрис - "Макларен"

6. Джордж Расселл - "Мерседес"

7. Фернандо Алонсо - "Альпин"

8. Юки Цунода - "Альфа Таури"

9. Карлос Сайнс - "Феррари" – не показал времени

10. Кевин Магнуссен - "Хаас" - не показал времени

11. Даниэль Риккардо - "Макларен"

12. Эстебан Окон - "Альпин"

13. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

14. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

15. Алекс Албон - "Уильямс"

16. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

17. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

18. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

19. Мик Шумахер - "Хаас"

20. Николас Латифи - "Уильямс"