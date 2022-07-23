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Квалификация Гран-при Франции. Леклер – первый, Ферстаппен – второй, Шумахер – девятнадцатый
Седьмой поул Шарля в сезоне
Фото: Monaco Tribune
Завершилась квалификация предстоящего Гран-при Франции, которое пройдет на автодроме Поля Рикара в Ле-Кастелле. Лучшее время на треке показал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Для монегаска эта поул-позиция стала уже седьмой в текущем сезоне.
Второе место занял пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Третий – его партнер по команде Серхио Перес. Второй пилот "Феррари" же, Карлос Сайнц, не показал времени и начнет гонку с последней позиции на треке. Он заменил мотор в болиде и был оштрафован Формулой-1.
Квалификация Гран-при Франции
1. Шарль Леклер - "Феррари"
2. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
3. Серхио Перес - "Ред Булл"
4. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
5. Ландо Норрис - "Макларен"
6. Джордж Расселл - "Мерседес"
7. Фернандо Алонсо - "Альпин"
8. Юки Цунода - "Альфа Таури"
9. Карлос Сайнс - "Феррари" – не показал времени
10. Кевин Магнуссен - "Хаас" - не показал времени
11. Даниэль Риккардо - "Макларен"
12. Эстебан Окон - "Альпин"
13. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
14. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
15. Алекс Албон - "Уильямс"
16. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
17. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
18. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
19. Мик Шумахер - "Хаас"
20. Николас Латифи - "Уильямс"
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