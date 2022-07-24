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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Франции
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 24 июля, состоится гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Франции. Она стартует в 16:00 по киевскому времени. Вашему вниманию стартовый протокол заезда.
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