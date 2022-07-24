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Гран-при Франции. Ферстаппен в очередной раз победил, Хэмилтон второй, Леклер попал в аварию
Сайнц и Перес не попали даже в топ-3
Фото: Planet F1
Завершилось Гран-при Франции, прошедшее на автодроме Поля Рикара в Ле-Кастелле. По итогам гонки победителем стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Для нидерландца эта победа стала первой за три последние гонки, и уже седьмой в сезоне.
Второе место занял пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Для семикратного чемпиона Формулы-1 это лучший результат в текущем сезоне. Ранее он четырежды занимал третье место. Пилот "Феррари" Шарль Леклер, второй водитель в Кубке пилотов, не доехал до финиша.
Гран-при Франции
1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
2. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
3. Джордж Расселл - "Мерседес"
4. Серхио Перес - "Ред Булл"
5. Карлос Сайнс - "Феррари"
6. Фернандо Алонсо - "Альпин"
7. Ландо Норрис - "Макларен"
8. Эстебан Окон - "Альпин"
9. Даниэль Риккардо - "Макларен"
10. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
11. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
12. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
13. Алекс Албон - "Уильямс"
14. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
15. Мик Шумахер - "Хаас"
Не добрались до финиша:
Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
Николас Латифи - "Уильямс"
Кевин Магнуссен - "Хаас"
Юки Цунода - "Альфа Таури"
Шарль Леклер - "Феррари"
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