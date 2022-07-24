Гран-при Франции. Ферстаппен в очередной раз победил, Хэмилтон второй, Леклер попал в аварию

Завершилось Гран-при Франции, прошедшее на автодроме Поля Рикара в Ле-Кастелле. По итогам гонки победителем стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Для нидерландца эта победа стала первой за три последние гонки, и уже седьмой в сезоне.

Второе место занял пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Для семикратного чемпиона Формулы-1 это лучший результат в текущем сезоне. Ранее он четырежды занимал третье место. Пилот "Феррари" Шарль Леклер, второй водитель в Кубке пилотов, не доехал до финиша.

Гран-при Франции

1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

2. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

3. Джордж Расселл - "Мерседес"

4. Серхио Перес - "Ред Булл"

5. Карлос Сайнс - "Феррари"

6. Фернандо Алонсо - "Альпин"

7. Ландо Норрис - "Макларен"

8. Эстебан Окон - "Альпин"

9. Даниэль Риккардо - "Макларен"

10. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

11. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

12. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

13. Алекс Албон - "Уильямс"

14. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

15. Мик Шумахер - "Хаас"

Не добрались до финиша:

Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

Николас Латифи - "Уильямс"

Кевин Магнуссен - "Хаас"

Юки Цунода - "Альфа Таури"

Шарль Леклер - "Феррари"