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Гран-при Франции. Ферстаппен в очередной раз победил, Хэмилтон второй, Леклер попал в аварию

Автоспорт
(1 голосов)

Сайнц и Перес не попали даже в топ-3

Гран-при Франции. Ферстаппен в очередной раз победил, Хэмилтон второй, Леклер попал в аварию

Фото: Planet F1

UA-Футбол
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Завершилось Гран-при Франции, прошедшее на автодроме Поля Рикара в Ле-Кастелле. По итогам гонки победителем стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Для нидерландца эта победа стала первой за три последние гонки, и уже седьмой в сезоне.

Второе место занял пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Для семикратного чемпиона Формулы-1 это лучший результат в текущем сезоне. Ранее он четырежды занимал третье место. Пилот "Феррари" Шарль Леклер, второй водитель в Кубке пилотов, не доехал до финиша.

Гран-при Франции

1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

2. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

3. Джордж Расселл - "Мерседес"

4. Серхио Перес - "Ред Булл"

5. Карлос Сайнс - "Феррари"

6. Фернандо Алонсо - "Альпин"

7. Ландо Норрис - "Макларен"

8. Эстебан Окон - "Альпин"

9. Даниэль Риккардо - "Макларен"

10. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

11. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

12. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

13. Алекс Албон - "Уильямс"

14. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

15. Мик Шумахер - "Хаас"

Не добрались до финиша:

Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

Николас Латифи - "Уильямс"

Кевин Магнуссен - "Хаас"

Юки Цунода - "Альфа Таури"

Шарль Леклер - "Феррари"

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В статье: формула-1 Мерседес Феррари Ред Булл Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Франции
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