Болид Мика Шумахера не получит обновлений перед Гран-при Венгрии

Пилот "Хааса" Мик Шумахер будет обходиться без обновлений на Гран-при Венгрии в ближайший уик-энд.

Руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер ожидает, что в Венгрию команда в лучшем случае привезёт только один обновлённый болид.

"По правде говоря, у нас вряд ли будут запасные запчасти даже для одной машины. В этом году было слишком много аварий, и мы израсходовали все наши детали", — приводит слова Гюнтера Штайнера GrandPX.

Сам Мик Шумахер считает, что на Гран-при Венгрии обновления не понадобятся.

"Ничего страшного. Трасса в Будапеште нам подходит, так что, думаю, и без обновлений мы можем неплохо там выступить", — сказать Мик.

На Гран-при Франции Мик Шумахер финишировал на 15-м месте.