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Болид Мика Шумахера не получит обновлений перед Гран-при Венгрии
Сам Мик заявил, что не нуждается в обновлениях
Фото: Getty Images
Пилот "Хааса" Мик Шумахер будет обходиться без обновлений на Гран-при Венгрии в ближайший уик-энд.
Руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер ожидает, что в Венгрию команда в лучшем случае привезёт только один обновлённый болид.
"По правде говоря, у нас вряд ли будут запасные запчасти даже для одной машины. В этом году было слишком много аварий, и мы израсходовали все наши детали", — приводит слова Гюнтера Штайнера GrandPX.
Сам Мик Шумахер считает, что на Гран-при Венгрии обновления не понадобятся.
"Ничего страшного. Трасса в Будапеште нам подходит, так что, думаю, и без обновлений мы можем неплохо там выступить", — сказать Мик.
На Гран-при Франции Мик Шумахер финишировал на 15-м месте.
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