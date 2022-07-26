  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Макс Ферстаппен стал рекордсменом по количеству гонок в составе Ред Булл
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макс Ферстаппен стал рекордсменом по количеству гонок в составе Ред Булл

Автоспорт
(1 голосов)

Он побил достижение Макса Уэббера

Макс Ферстаппен стал рекордсменом по количеству гонок в составе Ред Булл

Фото: Getty Images

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен на Гран-при Франции провёл свою 130-ю гонку в составе австрийской команды и превзошёл Марка Уэббера по этому показателю.

Уэббер с 2007 по 2013 год провёл 129 этапов Формулы-1 в составе "Ред Булл". У Ферстаппена после гонки во Франции стало 130 стартов. В топ-3 по этому показателю входит также Себастьян Феттель, чьё достижение по количеству подиумов за "Ред Булл" Ферстаппен побил на Гран-при Азербайджана в июне.

Рекордом по количеству гонок в составе одной команды обладает семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, у которого уже 190 этапов в "Мерседесе".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде