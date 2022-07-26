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Макс Ферстаппен стал рекордсменом по количеству гонок в составе Ред Булл
Он побил достижение Макса Уэббера
Фото: Getty Images
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен на Гран-при Франции провёл свою 130-ю гонку в составе австрийской команды и превзошёл Марка Уэббера по этому показателю.
Уэббер с 2007 по 2013 год провёл 129 этапов Формулы-1 в составе "Ред Булл". У Ферстаппена после гонки во Франции стало 130 стартов. В топ-3 по этому показателю входит также Себастьян Феттель, чьё достижение по количеству подиумов за "Ред Булл" Ферстаппен побил на Гран-при Азербайджана в июне.
Рекордом по количеству гонок в составе одной команды обладает семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, у которого уже 190 этапов в "Мерседесе".
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