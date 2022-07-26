Хэмилтон: Надеюсь, что нам удастся приблизиться к Ред Булл и Феррари на Гран-при Венгрии

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о своих шансах на победу на Гран-при Венгрии.

Хэмилтон провёл 16 гонок на Хунгароринге и восемь раз становился победителем. В 2009 году, будучи пилотом "Макларена", Льюис прервал серию без побед именно в Венгрии.

"Я бы не сказал, что "Мерседес" на данный момент сделал такой же большой шаг вперёд, как "Макларен" к этой же стадии сезона в 2009 году. Так что я сомневаюсь в победе на Хунгароринге. Но посмотрим, мы не сидим сложа руки, стараемся доработать машину.

Я обожаю Хунгароринг. Судя по всему, в Будапеште будет жарко все выходные, эти условия нам подходят. Очень надеюсь, что нам удастся приблизиться к "Ред Булл" и "Феррари" и показать хороший результат", — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport-Total.