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Бывший инженер Феррари: Ферстаппен может выиграть чемпионат

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Конкуренцию составит лишь Шарль Леклер

Бывший инженер Феррари: Ферстаппен может выиграть чемпионат

Фото: Autosport

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Бывший инженер "БМВ" и "Феррари" Эрнест Кнорс высказал мнение, что пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен с высокой долей вероятности должен выиграть нынешний сезон Формулы-1.

"У нас есть Макс, который действует уверенно. У него огромное преимущество. В его распоряжении есть машина, с которой он здорово ладит и которая до сих пор была довольно надёжной. С другой стороны, есть гонщик, который иногда борется со своей производительностью, порой он борется с производительностью и надёжностью своей команды. А потому едва ли можно рассчитывать, что Макс Ферстаппен и "Ред Булл" проиграют чемпионат", — приводит слова Кнорса издание Motorsport Nederland.

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В статье: Макс Ферстаппен
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