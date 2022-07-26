Бывший инженер Феррари: Ферстаппен может выиграть чемпионат

Бывший инженер "БМВ" и "Феррари" Эрнест Кнорс высказал мнение, что пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен с высокой долей вероятности должен выиграть нынешний сезон Формулы-1.

"У нас есть Макс, который действует уверенно. У него огромное преимущество. В его распоряжении есть машина, с которой он здорово ладит и которая до сих пор была довольно надёжной. С другой стороны, есть гонщик, который иногда борется со своей производительностью, порой он борется с производительностью и надёжностью своей команды. А потому едва ли можно рассчитывать, что Макс Ферстаппен и "Ред Булл" проиграют чемпионат", — приводит слова Кнорса издание Motorsport Nederland.