Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Льюис Хэмилтон: Я всё ещё чувствую, что у меня ещё много топлива в баке
Пилот не собирается уходить из Формулы-1
Фото: ESPN
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался по поводу работы внутри команды.
"Я всё ещё чувствую себя свежим и чувствую, что у меня ещё много топлива в баке. Мне нравится то, что я делаю, я действительно горжусь этим и наслаждаюсь каждым днём и работой с этой невероятной группой людей. Мне также нравится то, что мы продвигаем спорт в целом.
У нас есть несколько замечательных людей, которые руководят спортом и ведут правильные разговоры о том, в каком направлении мы движемся, так что я наслаждаюсь этим больше, чем когда-либо. Одно дело проводить гонки, другое — продолжать работу за пределами команды. И я думаю, что в "Мерседесе" всегда делали нечто большее, чем просто боролись за победы в Формуле-1", — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
Популярное сейчас
- Шахтер, Кривбасс и Верес пока без побед. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Фенербахче - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.07.2022
- Удары – филигранные, повреждения – существенные. Подтверждены данные о залпах по Антоновскому мосту
- Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Франции
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома