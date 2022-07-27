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Льюис Хэмилтон: Я всё ещё чувствую, что у меня ещё много топлива в баке

Автоспорт
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Пилот не собирается уходить из Формулы-1

Льюис Хэмилтон: Я всё ещё чувствую, что у меня ещё много топлива в баке

Фото: ESPN

Новина українською

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался по поводу работы внутри команды.

"Я всё ещё чувствую себя свежим и чувствую, что у меня ещё много топлива в баке. Мне нравится то, что я делаю, я действительно горжусь этим и наслаждаюсь каждым днём и работой с этой невероятной группой людей. Мне также нравится то, что мы продвигаем спорт в целом.

У нас есть несколько замечательных людей, которые руководят спортом и ведут правильные разговоры о том, в каком направлении мы движемся, так что я наслаждаюсь этим больше, чем когда-либо. Одно дело проводить гонки, другое — продолжать работу за пределами команды. И я думаю, что в "Мерседесе" всегда делали нечто большее, чем просто боролись за победы в Формуле-1", — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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