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Порше приобретет половину акций Ред Булл

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Неожиданный поворот событий

Порше приобретет половину акций Ред Булл

Фото: Motorsport.com

Новина українською

"Порше" подал заявку на приобретение 50% акций команды Формулы-1 "Ред Булл". Как информирует Motorsport-Total, обе стороны уже договорились о сделке и она уже оформляется на правительственном уровне.

Как отмечает источник, о сделке могли сообщить на Гран-при Австрии три недели назад. Но пресс-релиз пришлось отложить, потому что Мировой совет по автоспорту ФИА не утвердил новый регламент Формулы-1 на моторы на сезон-2026. Именно в этом году "Порше" хочет присоединиться к "Королевским гонкам".

Второй бренд в Volkswagen Group, чей приход в Формулу-1 уже одобрен всеми необходимыми органами, "Ауди", не так далеко продвинулся со своим проектом, как "Порше". По информации Motorsport-Total, ингольштадтская компания всё ещё ведёт переговоры с совладельцем "Заубера" Финном Раусингом о приобретении 75% акций команды.

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В статье: Ред Булл
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