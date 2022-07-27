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На Гран-при Венгрии Феррари может показать обновленный болид
Изменения могут коснуться и цвета болида
Фото: Твиттер Феррари
Немецкий журналист и инсайдер, эксперт издания Auto Motor Und Sport Михаэль Шмидт поделился подробностями об обновлении автомобиля, которое готовит команда "Хаас" к Гран-при Венгрии. Он состоится в нынешний уикенд.
"Это большое обновление. Гюнтер Штайнер рассказал нам, что его будет видно невооружённым глазом. Это будет совершенно другая машина. Я слышал, что там мы увидим белую "Феррари", — сказал Шмидт.
В Кубке конструкторов "Хаас" в настоящее время занимает седьмое место.
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