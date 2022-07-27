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Директор Мерседес: Мы сделали несколько шагов вперёд

Автоспорт
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Директор Мерседес: Мы сделали несколько шагов вперёд

Фото: Motorsport.com

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Директор "Мерседеса" по стратегии Джеймс Воулз ответил на вопрос о шансах команды на Гран-при Венгрии, принимая во внимание второе и третье места, завоёванные Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом на Гран-при Франции.

"Мы ещё не там, где должны быть, чтобы побеждать. И это краткий ответ на этот вопрос. Сыграет роль и наш квалификационный темп. Мы реалисты, мы сделали несколько шагов вперёд, и я вижу этот прогресс. Мы понимаем, как собираемся двигаться вперёд в следующих нескольких гонках, но в Будапеште мы должны быть реалистами", — приводит слова Воулза The Race со ссылкой на его выступление на канале "Мерседеса" в YouTube.

Гран-при Венгрии состоится с 29 по 31 июля.

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В статье: Мерседес
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