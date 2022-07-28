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Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры в Формуле-1

Автоспорт
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Великий чемпион уходит из гонок

Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры в Формуле-1

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель заявил, что закончит карьеру в Формуле-1 после окончания сезона.

Феттель дебютировал в королевских гонках в 2007 году. Выступал за команды "Заубер-БМВ", "Торо Россо", "Ред Булл", "Феррари". Немец четырежды становился чемпионом мира, выступая за "Ред Булл". На его счету 53 победы на этапах Формулы-1.

В текущем сезоне 35-летний Феттель в личном зачете занимает 14 место, в его активе всего 15 очков.

Отметим, что Феттель одним из первых поддержал Украину в войне против России и выступал за отмену гран-при Сочи.

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В статье: формула-1 Себастьян Феттель
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