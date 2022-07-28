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Феттель прокомментировал решение уйти из Формулы-1
Пилот хочет больше времени проводить с семьей
фото - f1-world.ru
Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал собственное решение покинуть Формулу-1 по окончании сезона-2022.
"У меня была привилегия работать в Формуле-1 с фантастическими людьми на протяжении последних 15 лет — их слишком много, чтобы всех упомянуть и поблагодарить. В последние два года я был пилотом "Астон Мартин", и пусть наши результаты не были такими хорошими, как мы надеялись, очевидно, что собиралось воедино всё то, что нужно команде для выступлений на высочайшем уровне в ближайшие годы.
Я наслаждался работой с такой отличной группой людей. Каждый — Лоуренс, Лэнс, Мартин, Майк, руководители, инженеры, механики и остальная часть команды — амбициозны, способны, обладают экспертизой, посвящены работе и дружелюбны. Я желаю им всего наилучшего. Я надеюсь, что работа, которую я выполнял в прошлом году и продолжаю в этом, поможет в развитии команды. Я выложусь по максимуму в оставшихся десяти гонках.
Решение уйти было трудным для меня, я потратил много времени, раздумывая над ним. В конце года я хочу потратить больше времени на размышления, на чём я сконцентрируюсь дальше. Для меня ясно, что я как отец хочу проводить больше времени с семьёй.
Но сегодня я не хочу говорить про прощание. Я хочу сказать спасибо всем, включая болельщиков, без чьей страстной поддержки Формула-1 не могла бы существовать", — приводит слова Феттеля пресс-служба "Астон Мартин".
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