  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феттель прокомментировал решение уйти из Формулы-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феттель прокомментировал решение уйти из Формулы-1

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот хочет больше времени проводить с семьей

Феттель прокомментировал решение уйти из Формулы-1

фото - f1-world.ru

Новина українською

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал собственное решение покинуть Формулу-1 по окончании сезона-2022.

"У меня была привилегия работать в Формуле-1 с фантастическими людьми на протяжении последних 15 лет — их слишком много, чтобы всех упомянуть и поблагодарить. В последние два года я был пилотом "Астон Мартин", и пусть наши результаты не были такими хорошими, как мы надеялись, очевидно, что собиралось воедино всё то, что нужно команде для выступлений на высочайшем уровне в ближайшие годы.

Я наслаждался работой с такой отличной группой людей. Каждый — Лоуренс, Лэнс, Мартин, Майк, руководители, инженеры, механики и остальная часть команды — амбициозны, способны, обладают экспертизой, посвящены работе и дружелюбны. Я желаю им всего наилучшего. Я надеюсь, что работа, которую я выполнял в прошлом году и продолжаю в этом, поможет в развитии команды. Я выложусь по максимуму в оставшихся десяти гонках.

Решение уйти было трудным для меня, я потратил много времени, раздумывая над ним. В конце года я хочу потратить больше времени на размышления, на чём я сконцентрируюсь дальше. Для меня ясно, что я как отец хочу проводить больше времени с семьёй.

Но сегодня я не хочу говорить про прощание. Я хочу сказать спасибо всем, включая болельщиков, без чьей страстной поддержки Формула-1 не могла бы существовать", — приводит слова Феттеля пресс-служба "Астон Мартин".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Себастьян Феттель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде