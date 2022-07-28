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Назван возможный преемник Себастьяна Феттеля

Автоспорт
(1 голосов)

Им может стать Шумахер-младший

Назван возможный преемник Себастьяна Феттеля

Фото: Planet F1

Новина українською

Редакционный директор RacingNews365.com Дитер Ренкен считает, что Мик Шумахер является главным кандидатом на роль пилота "Астон Мартин" после ухода Себастьяна Феттеля.

"В последнее время Мик прибавил, и, конечно, у него есть фамилия "Шумахер", которая очень, очень ценна для автомобильной компании, стремящейся к престижу. Я не удивлюсь, если они уже ведут переговоры с Миком.

Возникает всё больше вопросов о том, в интересах ли "Феррари" удерживать Мика в академии, потому что обычно такие гонщики в конечном итоге оказываются в команде — а есть сомнения, что Мик окажется там в ближайшем будущем, если вообще окажется.

Если это так, зачем его удерживать? И зачем тогда "Хаасу" продолжать работу с гонщиком, если "Феррари", скорее всего, даст им кого-то другого на следующий год?", — сказал Ренкен.

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В статье: Мик Шумахер
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