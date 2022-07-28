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Назван возможный преемник Себастьяна Феттеля
Им может стать Шумахер-младший
Фото: Planet F1
Редакционный директор RacingNews365.com Дитер Ренкен считает, что Мик Шумахер является главным кандидатом на роль пилота "Астон Мартин" после ухода Себастьяна Феттеля.
"В последнее время Мик прибавил, и, конечно, у него есть фамилия "Шумахер", которая очень, очень ценна для автомобильной компании, стремящейся к престижу. Я не удивлюсь, если они уже ведут переговоры с Миком.
Возникает всё больше вопросов о том, в интересах ли "Феррари" удерживать Мика в академии, потому что обычно такие гонщики в конечном итоге оказываются в команде — а есть сомнения, что Мик окажется там в ближайшем будущем, если вообще окажется.
Если это так, зачем его удерживать? И зачем тогда "Хаасу" продолжать работу с гонщиком, если "Феррари", скорее всего, даст им кого-то другого на следующий год?", — сказал Ренкен.
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