Британский журналист Джо Сейвуд считает, что "Хонда" вернётся в Формулу-1 уже в следующем году.

"Говорят, что "Хонда" может заключить спонсорскую сделку с "Ред Булл", чтобы получить свою выгоду от успехов команды. Речь может идти только о спонсорской поддержке и брендировании двигателей, а соглашение закончится в конце 2025 года, когда „Ред Булл“, как ожидается, перейдёт на „Порше“. Судя по всему, "Хонда", которая всегда принимала плохие решения в Формуле-1, хочет вернуться в 2026 году. Но варианты с „Ред Булл“ невозможны из-за их соглашения с „Порше“.

Промашки с моментами в Формуле-1 — традиция „Хонды“". Кмоанда заключила контракт с "Ред Булл" в 2019 году, сразу после заключения сделки австрийцами с "Астон Мартин", поэтому команда стала называться "Ред Булл Рейсинг Хонда" лишь в 2020 году. А потом "Хонда" приняла решение уйти после сезона-2021, пусть и продолжает поставлять двигатели команды. После объявления об уходе "Ред Булл" продал права на название.

В 2023 году команда должна стать "Oracle Ред Булл Рейсинг Хонда", в моторы вновь будут называться "Хонда». Но японская фирма должна быстро решить, останется ли она в Формуле-1 после сезона-2025", — написал Джо Сейвуд в своём блоге.