Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ред Булл может подписать контракт с Хондой
Официальной информации пока нет
Фото: Motorsport.com
Британский журналист Джо Сейвуд считает, что "Хонда" вернётся в Формулу-1 уже в следующем году.
"Говорят, что "Хонда" может заключить спонсорскую сделку с "Ред Булл", чтобы получить свою выгоду от успехов команды. Речь может идти только о спонсорской поддержке и брендировании двигателей, а соглашение закончится в конце 2025 года, когда „Ред Булл“, как ожидается, перейдёт на „Порше“. Судя по всему, "Хонда", которая всегда принимала плохие решения в Формуле-1, хочет вернуться в 2026 году. Но варианты с „Ред Булл“ невозможны из-за их соглашения с „Порше“.
Промашки с моментами в Формуле-1 — традиция „Хонды“". Кмоанда заключила контракт с "Ред Булл" в 2019 году, сразу после заключения сделки австрийцами с "Астон Мартин", поэтому команда стала называться "Ред Булл Рейсинг Хонда" лишь в 2020 году. А потом "Хонда" приняла решение уйти после сезона-2021, пусть и продолжает поставлять двигатели команды. После объявления об уходе "Ред Булл" продал права на название.
В 2023 году команда должна стать "Oracle Ред Булл Рейсинг Хонда", в моторы вновь будут называться "Хонда». Но японская фирма должна быстро решить, останется ли она в Формуле-1 после сезона-2025", — написал Джо Сейвуд в своём блоге.
Популярное сейчас
- Египет разорвал контракт на поставку украинского зерна после визита лаврова
- Судейский эксперт: Лучшим в матче Фенербахче – Динамо был арбитр Иратти
- Покромсали артиллерию. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
- Феттель прокомментировал решение уйти из Формулы-1
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО