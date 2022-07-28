Фернандо Алонсо не может договориться по новому контракту с Альпин

Команда Формулы-1 "Альпин" и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо не могут договориться о сроке контракта, сообщает издание Blick.

По информации источника, Алонсо хочет остаться в Формуле-1 ещё как минимум на два года и требует от команды контракт на два сезона с опционом продления на третий. При этом французский коллектив предложил ему однолетний контракт с опцией продления на один сезон.

Как сообщает источник, "Астон Мартин" может предложить Алонсо контракт на срок, который устроит испанца.

Напомним, 28 июля стало известно о том, что Себастьян Феттель принял решение завершить карьеру по окончании сезона. Таким образом, образовалось вакантное место в команде "Астон Мартин" в следующем году.