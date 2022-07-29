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Сайнс показал лучший результат по итогам первой свободной практики Гран-при Венгрии
Хэмилтон не вошел в тройку лучших
В Будапеште завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот "Феррари" Карлос Сайнс. Вторым был Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Тройку лучших замкнул напарник Сайнса Шарль Леклер.
Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал седьмой результат.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Первая свободная практика:
1. Карлос Сайнс ("Феррари") – 1.18,750.
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,130.
3. Шарль Леклер ("Феррари") +0,289.
4. Ландо Норрис ("Макларен") +0,549.
5. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,856.
6. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,872.
7. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,960.
8. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,091.
9. Эстебан Окон ("Альпин") +1,598.
10. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,627.
11. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1,633.
12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,664.
13. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,706.
14. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,945.
15. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,060.
16. Александер Албон ("Уильямс") +2,084.
17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,171.
18. Мик Шумахер ("Хаас") +2,277.
19. Роберт Кубица ("Альфа Ромео") +2,429.
20. Николас Латифи ("Уильямс") +2,663.
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