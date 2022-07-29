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Сайнс показал лучший результат по итогам первой свободной практики Гран-при Венгрии

Автоспорт
(1 голосов)

Хэмилтон не вошел в тройку лучших

Сайнс показал лучший результат по итогам первой свободной практики Гран-при Венгрии

Новина українською

В Будапеште завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот "Феррари" Карлос Сайнс. Вторым был Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Тройку лучших замкнул напарник Сайнса Шарль Леклер.

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал седьмой результат.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Первая свободная практика:

1. Карлос Сайнс ("Феррари") – 1.18,750.

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,130.

3. Шарль Леклер ("Феррари") +0,289.

4. Ландо Норрис ("Макларен") +0,549.

5. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,856.

6. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,872.

7. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,960.

8. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,091.

9. Эстебан Окон ("Альпин") +1,598.

10. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,627.

11. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1,633.

12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,664.

13. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,706.

14. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,945.

15. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,060.

16. Александер Албон ("Уильямс") +2,084.

17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,171.

18. Мик Шумахер ("Хаас") +2,277.

19. Роберт Кубица ("Альфа Ромео") +2,429.

20. Николас Латифи ("Уильямс") +2,663.

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В статье: формула-1 Гран-при Венгрии
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