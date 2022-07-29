Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шарль Леклер - лучший по итогам второй свободной практики Гран-при Венгрии
Хэмилтон выбыл за пределы топ-10
Фото: GPToday
В Будапеште завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Второй результат показал пилот "Макларена" Ландо Норрис. Тройку лучших замкнул напарник Леклера Карлос Сайнс.
Лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл" показал четвёртый результат.
Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон по итогам тренировки стал 11-м.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Вторая свободная практика:
1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.18,445.
2. Ландо Норрис ("Макларен") +0,217.
3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,231.
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,283.
5. Даниэль Риккардо ("Макларен") +0,427.
6. Фернандо Алонсо ("Альпин") +0,604.
7. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +0,808.
8. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,910.
9. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,952.
10. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +0,966.
11. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,102.
12. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,160.
13. Эстебан Окон ("Альпин") +1,169.
14. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,257.
15. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,285.
16. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,373.
17. Мик Шумахер ("Хаас") +1,540.
18. Николас Латифи ("Уильямс") +2,043.
19. Юки Цунода ("Альфа Таури") +2,076.
20. Александер Албон ("Уильямс") +2,170.
Популярное сейчас
- Экс-тренер Кристала возглавит созданный оккупантами клуб на базе Херсона
- В Офисе президента и Конгрессе США отреагировали на видео с пытками украинского военного россиянами
- Миколенко против родного клуба. Сегодня Динамо сыграет с Эвертоном
- Порше приобретет половину акций Ред Булл
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
Новости по теме
- 17:58 Весь спорт Гран-при Франции. Ферстаппен в очередной раз победил, Хэмилтон второй, Леклер попал в аварию
- 18:21 Весь спорт Квалификация Гран-при Франции. Леклер – первый, Ферстаппен – второй, Шумахер – девятнадцатый
- 19:50 Весь спорт Карлос Сайнс опередил Шарля Леклера по итогам второй тренировки Гран-при Франции