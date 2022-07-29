  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Шарль Леклер - лучший по итогам второй свободной практики Гран-при Венгрии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шарль Леклер - лучший по итогам второй свободной практики Гран-при Венгрии

Автоспорт
(1 голосов)

Хэмилтон выбыл за пределы топ-10

Шарль Леклер - лучший по итогам второй свободной практики Гран-при Венгрии

Фото: GPToday

Новина українською

В Будапеште завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Второй результат показал пилот "Макларена" Ландо Норрис. Тройку лучших замкнул напарник Леклера Карлос Сайнс.

Лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл" показал четвёртый результат.

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон по итогам тренировки стал 11-м.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Вторая свободная практика:

1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.18,445.

2. Ландо Норрис ("Макларен") +0,217.

3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,231.

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,283.

5. Даниэль Риккардо ("Макларен") +0,427.

6. Фернандо Алонсо ("Альпин") +0,604.

7. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +0,808.

8. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,910.

9. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,952.

10. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +0,966.

11. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,102.

12. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,160.

13. Эстебан Окон ("Альпин") +1,169.

14. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,257.

15. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,285.

16. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,373.

17. Мик Шумахер ("Хаас") +1,540.

18. Николас Латифи ("Уильямс") +2,043.

19. Юки Цунода ("Альфа Таури") +2,076.

20. Александер Албон ("Уильямс") +2,170.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Макс Ферстаппен Шарль Леклер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде