  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен: Мы не сможем быть на уровне Феррари на сухой трассе
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен: Мы не сможем быть на уровне Феррари на сухой трассе

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Венгрии

Ферстаппен: Мы не сможем быть на уровне Феррари на сухой трассе

фото - formula1.com

Новина українською

Лидер чемпионата мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Венгрии и ответил на вопрос, может ли австрийская команда побороться с "Феррари" в сухих условиях.

"Очевидно, что "Феррари" впереди. В сухих условиях мы не сможем быть на их уровне. Кто знает, возможно, завтра какой-нибудь сюрприз нам преподнесет погода. Посмотрим, сможем ли мы каким-то образом сократить отставание", - приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Квалификация Гран-при Венгрии пройдет в субботу, 30 июля. Начало - в 17:00. Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ред Булл Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде