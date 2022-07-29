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Ферстаппен: Мы не сможем быть на уровне Феррари на сухой трассе
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Венгрии
фото - formula1.com
Лидер чемпионата мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Венгрии и ответил на вопрос, может ли австрийская команда побороться с "Феррари" в сухих условиях.
"Очевидно, что "Феррари" впереди. В сухих условиях мы не сможем быть на их уровне. Кто знает, возможно, завтра какой-нибудь сюрприз нам преподнесет погода. Посмотрим, сможем ли мы каким-то образом сократить отставание", - приводит слова Ферстаппена GPBlog.
Квалификация Гран-при Венгрии пройдет в субботу, 30 июля. Начало - в 17:00. Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:00.
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