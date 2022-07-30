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Квалификация Гран-при Венгрии. У Расселла – первый поул в карьере, Сайнц – второй, Леклер – третий
Ферстаппен – лишь десятый, Перес – одиннадцатый
Фото: Road & Track
Завершилась квалификация Гран-при Венгрии, прошедшая на автодроме Хунгароринг в Модьороде. Поул-позицию, впервые в карьере в Ф1, занял пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.
Второе и третье мест заняли пилоты "Феррари" - Карлос Сайнц и Шарль Леклер соответственно. Лидирующий в Кубке пилотов Макс Ферстаппен из "Ред Булл" смог финишировать лишь на десятом месте. Его партнер по команде Серхио Перес – на одиннадцатом.
Квалификация Гран-при Венгрии
1. Джордж Расселл - "Мерседес"
2. Карлос Сайнс - "Феррари"
3. Шарль Леклер - "Феррари"
4. Ландо Норрис - "МакЛарен"
5. Эстебан Окон - "Альпин"
6. Фернандо Алонсо - "Альпин"
7. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
8. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
9. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"
10. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
11. Серхио Перес - "Ред Булл"
12. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
13. Кевин Магнуссен - "Хаас"
14. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
15. Мик Шумахер - "Хаас"
16. Юки Цунода - "Альфа Таури"
17. Алекс Албон - "Уильямс"
18. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
19. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
20. Николас Латифи - "Уильямс"
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