Квалификация Гран-при Венгрии. У Расселла – первый поул в карьере, Сайнц – второй, Леклер – третий

Завершилась квалификация Гран-при Венгрии, прошедшая на автодроме Хунгароринг в Модьороде. Поул-позицию, впервые в карьере в Ф1, занял пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.

Второе и третье мест заняли пилоты "Феррари" - Карлос Сайнц и Шарль Леклер соответственно. Лидирующий в Кубке пилотов Макс Ферстаппен из "Ред Булл" смог финишировать лишь на десятом месте. Его партнер по команде Серхио Перес – на одиннадцатом.

Квалификация Гран-при Венгрии

1. Джордж Расселл - "Мерседес"

2. Карлос Сайнс - "Феррари"

3. Шарль Леклер - "Феррари"

4. Ландо Норрис - "МакЛарен"

5. Эстебан Окон - "Альпин"

6. Фернандо Алонсо - "Альпин"

7. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

8. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

9. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"

10. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

11. Серхио Перес - "Ред Булл"

12. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

13. Кевин Магнуссен - "Хаас"

14. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

15. Мик Шумахер - "Хаас"

16. Юки Цунода - "Альфа Таури"

17. Алекс Албон - "Уильямс"

18. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

19. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

20. Николас Латифи - "Уильямс"