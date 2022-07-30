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Расселл – о первом поуле в карьере: Я на седьмом небе от счастья, до сих пор не пришел в себя
Пилот Мерседес о своем результате в квалификации
Фото: Times Series
Пилот "Мерседес" Джордж Расселл прокомментировал свой успех на сегодняшней квалификации Гран-при Венгрии. Британец впервые в карьере занял поул-позицию и завтра стартует первым.
"Я на седьмом небе от счастья, до сих пор не пришел в себя. Я имею в виду, что вчера была, возможно, наша худшая пятница в сезоне, и мы так усердно работали, и мы не знали, в каком направлении двигаться.
Затем на том последнем круге я прошел первый поворот, мегаповорот 1, затем мегаповорот 2, а время круга все прибывало и прибывало. Я пересек линию, посмотрел на экран и увидел, что мы заняли первое место, и это было невероятное чувство. Нам нужно изучить это и понять, что произошло сегодня. Мы собираемся сделать это, но в любом случае – это был особенный день, без сомнений".
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