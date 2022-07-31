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Формула-1. Стартовый протокол гонки Гран-при Венгрии
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 31 июля, состоится гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Венгрии. Вашему вниманию стартовый протокол заезда.
Отметим, что гонка начнется в 16.00 по киевскому времени.
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