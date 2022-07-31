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Гран-при Венгрии. Ферстаппен победил в восьмой раз в сезоне. Стартовавший первым Расселл – на третьем месте
Пилоты Феррари – на четвертом и шестом местах
Фото: Republic World
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил на Гран-при Венгрии, ему это удалось уже в восьмой раз в текущем сезоне. Примечательно, что нидерландец на этот раз стартовал аж десятым, после провала в квалификации гонки.
Выигравший поул-позицию пилот "Мерседес" Джордж Расселл смог занять лишь третье место, пропустив вперед даже своего партнёра по команде Льюиса Хэмилтона. Главный соперник Ферстаппена в Кубке пилотов – Шарль Леклер из "Феррари" – занял лишь четвертое место.
Гран-при Венгрии
1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
2. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
3. Джордж Расселл - "Мерседес"
4. Карлос Сайнс - "Феррари"
5. Серхио Перес - "Ред Булл"
6. Шарль Леклер - "Феррари"
7. Ландо Норрис - "МакЛарен"
8. Фернандо Алонсо - "Альпин"
9. Эстебан Окон - "Альпин"
10. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
11. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
12. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
13. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
14. Мик Шумахер - "Хаас"
15. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"
16. Кевин Магнуссен - "Хаас"
17. Алекс Албон - "Уильямс"
18. Николас Латифи - "Уильямс"
19. Юки Цунода - "Альфа Таури"
Не финишировал:
20. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
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