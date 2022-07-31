Гран-при Венгрии. Ферстаппен победил в восьмой раз в сезоне. Стартовавший первым Расселл – на третьем месте

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил на Гран-при Венгрии, ему это удалось уже в восьмой раз в текущем сезоне. Примечательно, что нидерландец на этот раз стартовал аж десятым, после провала в квалификации гонки.

Выигравший поул-позицию пилот "Мерседес" Джордж Расселл смог занять лишь третье место, пропустив вперед даже своего партнёра по команде Льюиса Хэмилтона. Главный соперник Ферстаппена в Кубке пилотов – Шарль Леклер из "Феррари" – занял лишь четвертое место.

Гран-при Венгрии

1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

2. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

3. Джордж Расселл - "Мерседес"

4. Карлос Сайнс - "Феррари"

5. Серхио Перес - "Ред Булл"

6. Шарль Леклер - "Феррари"

7. Ландо Норрис - "МакЛарен"

8. Фернандо Алонсо - "Альпин"

9. Эстебан Окон - "Альпин"

10. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

11. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

12. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

13. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

14. Мик Шумахер - "Хаас"

15. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"

16. Кевин Магнуссен - "Хаас"

17. Алекс Албон - "Уильямс"

18. Николас Латифи - "Уильямс"

19. Юки Цунода - "Альфа Таури"

Не финишировал:

20. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"